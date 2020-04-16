إصابة طفلة في مديرية رازح الحدودية بنيران الجيش السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة أصيبت طفلة بجروح، الأربعاء، بنيران الجيش السعودي في مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على منازل المواطنين في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح ما أدى لإصابة طفل بجروح.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن ثلاث غارات على مديرية كتاف بصعدة وغارة جوية على منطقة وادي ظهر في مديرية همدان بصنعاء.

وكان طيران العدوان قد شن امس الاربعاء 20 غارة جوية منها 17 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، و 3 غارات على منطقة البقع قبالة نجران.

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