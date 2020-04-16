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عدن - ياسمين التهامي - الرئيسية - شؤون محلية - عاجل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء وتحليق مكثف للطيران .. المواقع المستهدافة 2020/04/16 الساعة 01:23 صباحاً (الخليج 365 _خاص) متعلقات

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