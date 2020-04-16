شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية تدفع بقوة عسكرية كبيرة إلى محافظة أبين وسط تكهنات عن تغير الوضع في العاصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : توتر خطير المجلس الانتقالي يعزز قواته في ابين .. بعد ساعات من وصول قوة عسكرية الحوثيون يصدرون قبل قليل اخطر قرار اداري بحق موظفي الدولة (وثيقة وتفاصيل) اول تحرك سياسي على مستوى الجنوب سيطيح بالانتقالي ويدعم الوحدة اليمنية أول توجيه من النائب الخنبشي عقب انقلاب رئيس الوزراء معين عبد الملك على الشرعية الرئيس هادي وانضمامه للانتقالي( وثيقة)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرعية تدفع بقوة عسكرية كبيرة إلى محافظة أبين وسط تكهنات عن تغير الوضع في العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.