شكرا لمتابعة خبر عن بيان : للمجلس الانتقالي بمديرية المفلحي بشأن الاحداث الاخيرة في المديرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إلى كل أبناء المفلحي ويافع والجنوب عام

ايه الاخوة الكرام أن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي مديرية المفلحي تعلن بيانها وموقفها الثابت من الأحداث المتتالية التي تجري في مديرية المفلحي..

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لقد كان لنا بيان واضح وصريح من ما جرى قبل يومين من اختطاف لجنود الحزام الامني وتقطع لاخو قائد الحزام الامني محافظة لحج.. وفي حين لم يجف حبر البيان الأول تاني اليوم حادثة مؤلمة حادثة الإجرام الذي يستهدف الانتقالي والحزام الأمني والأمن العام وكل أبناء المفلحي وسلمهم الاجتماعي.

أن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي مديرية المفلحي لم تالوا جهدآ في كل يوم وكل ساعة لمنع سقوط قطرة دم لادراكنا أن العواقب وخيمة.

أن الحدث الإجرامي الذي استهدف اليوم قوات الطوارى وكل قوات الحزام الامني ليثبت أن هناك أطراف أخرى تمول وتدعم وتخطط عبر اجنده تحت مسمى مقاومة وهي في الأصح تستهدف قوة الحزام الامني وكل القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي وكل أبناء المفلحي والجنوب بوجه عام وعليه فالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي مديرية المفلحي توكد على التالي .

أن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي مديرية المفلحي تدين وتستنكر العمل الإجرامي الذي استهدف قوات الحزام الامني والذي أدى إلى استشهاد القائد البطل العقيد عارف مطري سعيد قائد قوات الطوارى وإصابة مرافقيه بإصابات بالغة.

تدعوا القيادة المحلية كل أبناء المديرية إلى الوقوف صفآ واحد بجانب قوات الحزام الامني والأمن العام وملاحقة العناصر الإجرامية والإبلاغ عنها أينما وجدة.

أن استهداف قوات الحزام الامني والأمن العام وكل القوات الجنوبية يختلف تشكيلاتها يعد استهداف واضح للجنوب وخيار شعبه وكل أبناء المديرية وامنهم وسلمهم الاجتماعي .

أنناء نؤكد ونرفض رفضآ قاطعآ الأساليب الرعنا التي تستخدم اسم المقاومة الجنوبية كغطاء لممارسة الأعمال الإجرامية وخدمة اجنده لا تمت الجنوب بصله.

وعليه نطالب الجناه وكل من سار في فلكهم إلى تسليم انفسهم لينالوا جزاء ما ارتكبته ايديهم.

ختامآ نسأل المولى تعالى أن يرحم الشهيد عارف المطري وان يشفي جرحى الحزام انه سميع عليمز

صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي مديرية المفلحيز

١٥ابريل ٢٠٢٠م

الإدارة الاعلامية