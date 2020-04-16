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عدن - ياسمين التهامي - عقب الانفجارات والغارات الجوية على العاصمة صنعاء" ولي العهد محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاماً من الأمين العام للامم المتحدة ويعلن امتنانة العميق للمملكة تفاصيل !

بالتزامن مع الغارات الجوية التي نفذتها طيران التحالف واستهدفت مواقع عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء فقد تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً في ساعات متأخرة من مساء الاربعاء من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بحثا فيه دعم اليمن. جديد اب برس Advertisements ​ وذكرت وكالة الأنباء السكما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا. ومن جانبه، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره، مؤكداً أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

عودية "واس" أن الأمين العام للأمم المتحدة ابدى امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معرباً عن شكره للمملكة على ماتبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود.

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