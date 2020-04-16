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عدن - ياسمين التهامي - سما المصري" من داخل منزلها تسريب فيديو رقص وهي عارية وبحالة سكر !

جديد اب برس Advertisements ​الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي وكانت بحالة غير طبيعية حتى توقع البعض انها بحالة سكر. واظهرت القيديو المصري في الفيديو في غرفة نومها ثم في الشاور وهي بحالة غير طبيعية. وتحدثت سما المصري في البداية من غرفة نومها قبل ان تنتقل الى الشاور لتستحم وتتحدث مع متابعيها من خلف الستارة. وعلقت على الفيديو قائلة:" وادي مشهد حصري من الموضوع محل التصوير..لا هتنبهروا بجد......و الفيديو كامل موجود علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري...اعملوا subscripe واشتركوا الان في القناه....واستنوا مفاجات سينمائيه قريبا...مفيش غيري يعرف يعمل الدور دا...مووواه".

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