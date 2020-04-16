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عدن - ياسمين التهامي - خياران لا ثالث لهما" وردنا الان . تصريح ناري للعكيمي محافظ الجوف "مخاطبآ الحوثيون.. شاهد

جديد اب برس Advertisements ​الشيخ " عبدالله العكيمي " احد الوجاهات القبلية البارزة بالجوف تغريدة كشف فيها عن قرار اتخذ بتحرير الجوف مخاطبا الحوثيين بأن أمامهم خياران لاثالث لهما . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : " #الجوف إحتلت مليشيا الحوثي الخنجر ثاني أيام الهدنه واليوم بفضل الله تم تحرير المعسكر مع عدة مواقع أخرى في عملية خاطفة لأبطال الجيش الوطني. على مليشيا الحوثي أن تعلم أن قرار تحرير الجوف قد أتخذ ولا رجعة عنه وأنها اليوم أمام خيارين إما أن تنسحب من الجوف بشرفها أوفإن مصيرها الهلاك".

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