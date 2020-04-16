شكرا لقرائتكم خبر عن دقت ساعة الصفر" تطورات الحروب في اليمن... الجيش يعلن بدء عملية عسكرية ضد الانتقالي في هذه المحافظة وتعزيزات عسكرية ضخمة تصل إلى هذا المعسكر تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس 16-04-2020? - آخر تحديث الخميس 16-4-2020? دقت ساعة الصفر" تطورات الحروب في اليمن... الجيش يعلن بدء عملية عسكرية ضد الانتقالي في هذه المحافظة وتعزيزات عسكرية ضخمة تصل إلى هذا المعسكر تفاصيل ! جديد اب برس Advertisements ​موقع اب برس عن شهود عيان قولهم إن 40 طقم عسكري وصلت إلى المنطقة الوسطى بابين قبل قليل. وبحسب الشهود فقد مرت الاطقم من مدينة مودية واستقرت بمعسكر عكد، وقدمت القوات من شبوة في طريقها إلى شقرة. يأتي ذلك وسط أنباء تحدثت عن عملية عسكرية مرتقبة لقوات الجيش في أبين. وترقب في الساعات القليلة اندلاع حرب دامية

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