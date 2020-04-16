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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" الحوثيون يجتاحون الجنوب مجدداً ويتوغلون في هذه المحافظة شاهد الرد بتحركات جواس مستجدات طارئة !

تمكنت مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء من تحقيق تقدم جديد في مديريتي الحشأ بمحافظة الضالع (جنوب اليمن).

وأكدت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي استحدثت مواقع جديدة في المناطق الواقعة بين مديرية الحشأ ومنطقة حجر غرب الضالع وأحكمت سيطرتها على منطقة الثوخب بذات المديرية.

جديد اب برس

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وأضافت المصادر أن المليشيات دفعت بتعزيزات وعتاد عسكري يوم أمس وتمكنت من استحداث مواقع في منطقة الثوخب الخالية من التواجد العسكري للحوثيين والجيش الوطني سابقا.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي تمكنت من السيطرة على أهم التلال الحاكمة في تلك المنطقة وتسمى بجبل المصوام ومواقع أخرى، ونصبت فيها سلاح 23 تقوم من خلاله بالسيطره النارية على مناطق واسعة من منطقة حجر، الأمر الذي يجعل مواقع ما تسمى بألوية الصاعقة التابعة للمجلس الانتقالي تحت مرمى نيران جماعة الحوثي.

من جانبها، دفعت المقاومة وتشكيلات عسكرية أخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، واستحدثت مواقع مقابلة لمواقع الحوثيين لمنع تقدم مسلحي الجماعة نحو مناطق حجر بمديرية الضالع.

وشهدت الأيام الماضية مواجهات متقطعة بين الحوثيين وقوات الجيش والمقاومة في مختلف جبهات مديرية قعطبة.

تجري قيادات عسكرية جنوبية مشاورات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف احتواء التوتر بين قوات الطرفين في محافظة أبين، جنوب اليمن.

وأثمرت مشاورات أجرتها تلك القيادات في تشكيل لجنة تهدئة برئاسة اللواء ثابت جواس قائد محور العند، ويشارك فيها قادة عسكريين أبرزهم اللواء فضل العمري قائد المنطقة العسكرية الرابعة.

و التقت اللجنة بقيادات عسكرية من الطرفين، كما التقت بقيادات سياسية، و كان آخر اللقاءات مع رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، وعدد من قيادات المجلس، اليوم الأربعاء في محافظة عدن.

و طرحت اللجنة على قيادات الانتقالي ما تم التوصل إليه في اللقاء الأخير مع قيادات عسكرية حكومية في مدينة شقرة بمحافظة أبين، بحسب صحيفة “عدن الغد”.

و تسعى اللجنة التي تتحرك بضوء أخضر سعودي لرأب الصدع بين الطرفين و الوصول إلى آلية لتنفيذ اتفاق الرياض، من خلال تنفيذ خطوات أولية تشمل الالتزام بوقف التحشيد العسكري والاستفزازات الميدانية، بما يؤدي إلى عدم اللجوء إلى العنف و فتح قنوات للتواصل بين الطرفين.

كما تسعى لجنة التهدئة لعقد لقاء مشترك بين الطرفين في مقر قيادة التحالف بعدن، للوقوف على أخر المستجدات و بلورة رؤية للتهدئة تساهم في التهيئة للوصول إلى آلية تنفيذية لوقف العنف تمهيدا للبدء بتنفيذ اتفاق الرياض.

و اتفقت لجنة التهدئة مع قيادة الانتقالي اليوم في عدن أن تتكفل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومعها لجنة التهدئة كجهة استشارية، بتشكيل هيئتين لمراقبة خطوط التماس ورصد أي خروقات أو تحركات مشبوهة، بحسب ما أورده “عدن الغد”.

