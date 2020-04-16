شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل صادر من الاستاذ صادق زاهر مسؤل العلاقات العامة في القنصلية اليمنية بشئن القرار المباغت من الجوازات السعودية بترحيل عوائل الجالية اليمنية تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس 16-04-2020? - آخر تحديث الخميس 16-4-2020? بيان عاجل صادر من الاستاذ صادق زاهر مسؤل العلاقات العامة في القنصلية اليمنية بشئن القرار المباغت من الجوازات السعودية بترحيل عوائل الجالية اليمنية تفاصيل ! وردنا من مصادر خاصة ل ( اب برس ) من الاستاذ صادق زاهر مسؤل العلاقات العامة في القنصلية اليمنية بشئن القرار المباغت من الجوازات السعودية بترحيل عوائل الجالية اليمنية

قد تم التواصل معى مدير الجوازات ونفي كل ما ورد من اشاعات صادرة عن قرار الجوازات السعودية

وكما تمنى للشعب اليمني كل الخير ويدعو ان لا يصيبهم اي مكروة من امراض وغيرة جديد اب برس Advertisements ​

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