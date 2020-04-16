شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : صنعاء على صفيح ساخن الان .. قصف عنيف وانفجارات مدوية تهز المدينة .. ماهو الصيد الثمين الذي استهدفه التحالف الليلة ..شاهد صور وتفاصيل اولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هزت انفجارات عنيفة أحياء العاصمة صنعاء، عقب غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية. وقال سكان محليون" أن غارات جوية عنيفة هزت أحياء العاصمة صنعاء في الساعة 1:25 دقيقة فجر اليوم الخميس". ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • عاجـــل : وفاة الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل بحادث سير .. شاهد اول صورة • السعودية .. فتاة فائقة الجمال تفاجئ الجميع وتعلن أنها تتمنى الزواج بأربعة رجال مرة واحدة ليشبعو رغبتها الجنسية ..شاهد الفيديو Advertisements • هل تذكرون الفنان عمرو دياب .. شاهدو الصور الصادمة التي نشرها اليوم لابنته ----------------------- ونقل مراسل "يمن الغد" :أن الطيران استهدف مخازن الصواريخ في عطان ومعسكر الفرقة الأولى سابقا ومواقع أخرى متفرقة بالعاصمة #صنعاء والتحليق مازال مستمرا وبكثافة حتى الان". إضافة 1: إلى ذلك قالت مصادر محلية "أن طيران التحالف استهدف أيضا مواقع لمليشيات الحوثي في حرف سفيان محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.. بالتزامن مع استهداف مواقع للمليشيات في منطقة وادي ظهر بمديرية همدان ومنطقة الأعروش بمديرية خولان الطيال. تفاصيل اوفى لاحقا..

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