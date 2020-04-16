شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : وفاة الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل بحادث سير .. شاهد اول صورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي توفيت فجر اليوم بعد تعرضها لحادث مروري مروع في بيروت .

ولم يصدر اي تأكيد من جهات رسمية حتى الان ، لكن ناشطون آخرون قالو بأنها اشاعات وأخبار كاذبة تستهدف النجوم بين الفينة والاخرى .

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• عاجـــل : وفاة الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل بحادث سير .. شاهد اول صورة

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