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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل الان: انفجارات قوي يهز العاصمة صنعاء في هذه اللحظة والهلع يصيب كل سكان العاصمة ..هل دقت ساعة الصفر

استهدف مقاتلات التحالف السعودي الاماراتي قبل قليل العاصمة اليمنية صنعاء بعدة غارات جوية أثارت حالة من الذعر والخوف لدى المواطنين. وذكر مراسل " الحميط برس" أن غارات جوية استهدفت مناطق شمالي العاصمة صنعاء، وما تزال المقاتلات تحلق بكثافة في سماء العاصمة . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: بطل من ابناء الجنوب يحبه كل ابناء الشمال والجوب يباغت الجميع بعمل رهيب وينقذ العاصمة عدن من كارثة مدمرة كانت ستاكل الاخضر واليابس ( صورة + الاسم ) ضربة جديدة تقصم ظهر المغتربين..طرد اكثر من 150 الف مغترب من عملهم وترحيلهم لانهم بلا عمل ولا يستطيعون الانفاق على عائلاتهم عاجل الان: انفجارات قوي يهز العاصمة صنعاء في هذه اللحظة والهلع يصيب كل سكان العاصمة ..هل دقت ساعة الصفر هل تذكرون التهديد الامريكي بقلب السعودية راسا على عقب...شاهد الرد الصاعق الذي اعلنه رسميا بن سلمان وصدم الرئيس ترامب وهز كل اعضاء الكونجرس في غاية الخطورة..ترامب المجنون يباغت الجميع ويعلن رسميا هذا القرار الصادم الذي سيقلب هذه الدولة العربية راسا على عقب ويحول حياة سكانها الى جحيم عاجل وهاااام ..السفير الصيني في الرياض يزف بشرى سارة للسعوديين والمقيمين ويعلن عن لقاح سيقضي على كوفي ويعيد الحياة في المملكة الى طبيعتها Advertisements ورد للتو..ولي العهد السعودي يباغت الجميع بقرار جريء وشجاع قبل دخول شهر رمضان المبارك..والسعوديين والمقيمين يطيرون فرحا بهذا القرار ( فيديو ) شاهد كيف انهت الصين هيبة امريكا واوقفت غطرستها وغرورها..أمريكا تتوسل للصينيين بتحقيق هذا الطلب العاجل ..لن تصدق ماذا طلبت امريكا من الصين في غاية الخطورة ..خبير عالمي يباغت الحكام العرب ويعلن عن كارثة طبيعية مدمرة ستقضي على دولتين عربيتين وتنهي وجودهما من على خارطة العالم الرئيس هادي تلقى ضربات كثيرة..لكن ضربة هذه المرأة الجنوبية كانت قاضية وقصمت ظهر الرئيس هادي..لن تصدق ماذا فعلت هذه الجنوبية البطلة وهزت وجدان الجميع مقيم يمني في السعودية من ابناء هذه المحافظة يرفض الجنسية الامريكية ويصعق السفير الامريكي في الرياض برد صادم ومزلزل اثلج صدور كل اليمنيين هل تذكرون الاتفاق الامريكي السعودي الاماراتي للاطاحة بالرئيس هادي من منصبه واختيار البديل..شاهد على الهواء مباشرة صورة البديل للرئيس هادي (صورة) طبيب في المانيا يفضح ترامب ويكشف سر تودده للمسلمين ومخاطبتهم بلهجة مؤدبة ولماذا قال لهم بلهجة أمريكية لطيفة"جمعة مباركة"..لن تصدق السبب سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

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