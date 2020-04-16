شكرا لمتابعة خبر عن بطل من ابناء الجنوب يحبه كل ابناء الشمال والجوب يباغت الجميع بعمل رهيب وينقذ العاصمة عدن من كارثة مدمرة كانت ستاكل الاخضر واليابس ( صورة + الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بطل من ابناء الجنوب يحبه كل ابناء الشمال والجوب يباغت الجميع بعمل رهيب وينقذ العاصمة عدن من كارثة مدمرة كانت ستاكل الاخضر واليابس ( صورة + الاسم )

2020/04/16 الساعة 02:32 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطل من ابناء الجنوب يحبه كل ابناء الشمال والجوب يباغت الجميع بعمل رهيب وينقذ العاصمة عدن من كارثة مدمرة كانت ستاكل الاخضر واليابس ( صورة + الاسم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.