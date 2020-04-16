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اتهم، مكتب الصحة والسكان في محافظة ارخبيل سقطرى، تقويض وعرقلة جهود اللجنة الخاصة بمواجهة "كورونا" بدخول 250 شخص عبر ميناء الشحر.
وقال مدير المكتب بالدكتور سعد عامر حمودي، في بيان له حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، "إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، استقبل خلال اسبوع، عدد 353 و 250 شخص، منهم من ميناء الشحر، حيث مكان اكتشاف الحالة المصابة بفيروس "كورونا".
ورجح البيان، أن يكونوا من خالطوا الحالة المكتشفة في الشحر، مضيفاً أن مكتب الصحة والسكان بالمحافظة، وبالتعاون مع السلطة المحلية، قام بتكليف فرق الاستجابة السريعة بالزيارات المنزلية للأشخاص الوافدين من الشحر ومتابعة صحتهم.
وأشار البيان إلى أن المجلس الانتقالي، استقدم 353 شخصاً، للمشاركة في المظاهرة التي دعا اليها الانتقالي يوم غدٍ الخميس.
ووصف البيان، أن هذا الاسبوع من أخطر الأسابيع، كون الجائحة "كرونا" لا تظهر أعراضها إلاّ بعد 14 يوماً، داعياً السلطة المحلية، والمنظمات وقوات الواجب والمشائخ والأعيان إلى تحمل المسؤولية.
وأعرب حمودي، عن بالغ قلقه عما يقوم به الانتقالي في سقطرى، من اختراقات وإعاقة عمل اللجنة الخاصة بمواجهة "كورونا"، وخاصة الدعوة إلى التجمهر والتجمعات والتظاهر، في وقت كانت اللحنة تدعو إلى الالتزام بالبيوت وعدم الاختلاط.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط مخاوف من عدوى كورونا... - مكتب الصحة بسقطرى يتهم الانتقالي بإدخال 250 شخص عبر ميناء الشحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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