حضرموت: إقرار منع الإفطارات الجماعية خلال شهر رمضان احترازًا من "كورونا" 

أقرت السلطة المحلية بمديرية تريم، بوادي وصحراء محافظة حضرموت، "شرقي اليمن"، منع الافطارات الجماعية خلال شهر رمضان المبارك؛ احترازا من وباء كورونا. جاء ذلك خلال اجتماعٍ مدير عام مديرية تريم خالد عوض هويدي بمجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني وبحضور مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ محمد باشعيب والمهندس سالم يعمر مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بتريم. ووجه بتوزيع الافطارات إلى داخل البيوت، تقليلاً من التجمعات البشرية، وإتباع طرق الوقاية والسلامة الصحية. وكرس الاجتماع، لمناقشة تنسيق الجهود بين منظمات المجتمع المدني بالمديرية خلال شهر رمضان المبارك، بإشراف السلطة المحلية عبر مكاتبها المختصة. Advertisements وشكر هويدي منظمات المجتمع المدني، على الجهود المبذولة، لمواجهة وباء كورونا، ومساندة السلطة المحلية بالمدينة. وشدد بضرورة الاهتمام بأصحاب الاحتياجات الخاصة واستهدافهم بمختلف الأنشطة والبرامج مؤكداً على ضرورة التحري في توزيع المعونات الغذائية واستهداف الأسر الأكثر احتياجاً. ولفت إلى الاهتمام بتعقيم الأماكن العامة، وتوزيع الأدوار بين الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني والانخراط في لجان الطوارئ بالأحياء السكنية والتوعية المجتمعية بأضرار القات. وتأتي هذه الاجراءات الاحترازية، بعد اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" الجمعة الماضية، بمدينة الشحر، بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن.





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