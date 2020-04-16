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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحالف دعم الشرعية: 547 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن خروقات وقف إطلاق النار من قبل الحوثيين بلغت حتى اليوم 547.
وقال التحالف - وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الأربعاء - "إننا نحتفظ بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في الجبهات أمام الحوثيين، مشددا على تطبيق أقصى درجات ضبط النفس أمام انتهاكات الحوثيين".
كما شدد على التمسك بوقف إطلاق النار رغم انتهاكات الحوثيين مع الاحتفاظ بحق الرد.
جدير بالذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان قد أكد، في وقت سابق، أن إجمالي خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار خلال الـ48 ساعة الماضية بلغت 241 اختراقا.. فيما كان قد أعلن الأسبوع الماضي وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في البلاد.
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