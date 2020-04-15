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الانتقالي الجنوبي يدفع بتعزيزات جديدة لمواجهة تعزيزات الشرعية في شقرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - ابين

 

 

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بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية قادمة من شبوة الى شقرة... وصلت مساء اليوم تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للقوات الجنوبية لصد أي محاولة للتقدم باتجاه العاصمة عدن.

 

التوتر يتصاعد في شقرة بعد فشل كل وساطات التهدئة حيث تصر مليشيات الاصلاح للتعزيز والتقدم في وقت تمر فيه المنطقة والعالم بوباء عالمي خطير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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