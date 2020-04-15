الانتقالي الجنوبي يدفع بتعزيزات جديدة لمواجهة تعزيزات الشرعية في شقرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - ابين
بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية قادمة من شبوة الى شقرة... وصلت مساء اليوم تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للقوات الجنوبية لصد أي محاولة للتقدم باتجاه العاصمة عدن.
التوتر يتصاعد في شقرة بعد فشل كل وساطات التهدئة حيث تصر مليشيات الاصلاح للتعزيز والتقدم في وقت تمر فيه المنطقة والعالم بوباء عالمي خطير.
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