التحالف العربي: 547 خرقًا حوثيا للهدنة خلال أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال تحالف دعم الشرعية، الأربعاء،إن مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن نفذت 547 خرقًا لهدنة اليمن بجميع أنواع الأسلحة والصواريخ الباليستية، خلال أسبوع واحد.



وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، استمراره والجيش اليمني في الالتزام بوقف إطلاق النار، لافتاً إلى أنه" يطبق أقصى درجات ضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الرد المشروع".

والإثنين الماضي، سجل التحالف العربي نحو 95 خرقا حوثيا للهدنة الإنسانية في اليمن.

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وسبق ذلك الأربعاء الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال التحالف في بيان إنه يرغب من وراء وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الوباء.

وأشار إلى أنه يريد تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي؛ لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن.

كما يهدف التحالف من وقف إطلاق النار إيجاد خطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية؛ للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

وتمتلك مليشيا الحوثي سجلا أسود في انتهاك قرار وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة منذ بدء الانقلاب قبل 5 سنوات، وآخرها اتفاق ستوكهولم الهش في مدينة الحديدة، والذي شهد أكثر من 6 آلاف خرق خلال عام واحد من توقيعه، وفقا لمصادر حكومية.