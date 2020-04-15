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المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد وقوفه إلى جوار مصر في حربها ضد الإرهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد وقوفه إلى جوار مصر في حربها ضد الإرهاب

متابعات_ الخليج 365

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيان اعرب فيه عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً، ووقوفه إلى جانبها في حربها ضد التنظيمات الإرهابية الممولة إقليمياً  لاستهداف أمنها القومي، ورفضه المطلق لجميع أشكال التطرف، وأي أعمال من شأنها زعزعة الأمن وإشاعة الفوضى في مجتمعاتنا.

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وعبر المجلس الانتقالي الجنوبي عن أسفه للأحداث التي شهدتها مصر مساء أمس، ويتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعب المصري الشقيق باستشهاد أحد ضباطه البواسل في عملية إرهابية جبانة أثناء أدائه لواجبه الوطني.

 

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لاستئصال هذا الفكر الإخواني الاجرامي المتطرف وتقديم الدعم الكافي لمواجهته واجتثاثه من جذوره.

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