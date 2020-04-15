أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 15 إبريل/نيسان 2020 وهي كالتالي:

مجلس الوزراء يواصل مناقشة عدد من القضايا وفي مقدمتها مواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/473783/ فشل حوثي بإحراز أي تقدم غرب مأرب https://www.elyamnelaraby.com/473787/ الشرعية تُمدد إغلاق المنافذ وتوضح بشأن مخالطي الحالة الوحيدة بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/473790/ القوات الحكومية تشن هجوما معاكسا وتحرر مواقع جديدة بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/473792/ Advertisements المشتركة ترصد 38 خرقاً حوثياً بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/473794/ الكثيري يدعو الى المساهمة لمواجه وباء كورونا بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/473796/ البحسني يتفقد معسكر الأدواس ونقطة التفتيش بمنطقة رأس حويرة https://www.elyamnelaraby.com/473800/ لقاء حول "المسؤولية القانونية في جرائم النشر" بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/473802/ الكثيري يفتتح مركز العزل العلاجي في مستشفى شبام بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/473803/

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