شكرا لمتابعة خبر عن تطور خطير عقب انقلاب عسكري .. قبائل ومشائخ محافظة سقطرى يحددون موقفهم من شرعية هادي ويصدرون هذا البيان العاجل (وثيقة ونص البيان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة سقطرى اليوم اجتماعاً هاما لمشائخ ووجهاء وأعيان المحافظة الذين تقاطروا من جميع المناطق والمدن للوقوف أمام التداعيات التي شهدتها المحافظة.

وصدر عنهم بيان هام دعوا فيه الرئيس هادي للتعجيل بإقالة المحافظ رمزي محروس وأكدوا على موقف أبناء سقطرى الثابت والرافض للمشاريع المشبوهة لجماعة الأخوان المسلمين ووقوفهم خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ولأهمية ما جاء في البيان نورده كما جاء بالنص على النحو التالي :

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بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مشايخ واعيان ومقادمة وشخصيات اجتماعية بشأن رفض مظاهر التقطع والاختطاف بارخبيل سقطرى

تابعنا بقلق بالغ استمرار مسلسل المقطع والاختطاف الجاري حاليا في مدينة حديبوه المودي لا سمح الله الى القتل والاغتيال والثأر وهي ظواهر خطيرة وغريبة ودخيلة على مجتمعنا المسالم.

ونحن إذ نؤيد كل المساعي الحميدة التي قام بها عدد من الشخصيات الاجتماعية لإخماد ونزع فتيل الفتنة التي لا تستني احد اذا ما اشتعلت وشيت نيرانها في المجتمع الواحد، إلا أن تلك الجهود لم تنال أي استجابة من المحافظ / رمزي محروس لتهدئة الاوضاع المتوتره امنيا والمحتقنة اجتماعية في المحافظة ، بل العكس من ذلك حين قام بالتصعيد واللجؤ الى استخدام القوة ضد من يصفهم بالمتمردين متسترا تحت غطاء الشرعية والسيادة الوطنية.

وامام بروز هذة الظاهرة المنبوذه أخلاقية واجتماعيا وقانونيا وثقافيا يضاف اليها تراكمات الاقصاء الاداري الممنهج والاستقواء الحزبي المتنفذ ضد من لا يدينون بالولاء والادعان والطاعة العمياء للسلطه المتحيزه لحزب الاصلاح.

وبناءا علية فاننا نجدد تأكدينا على القيادة السياسيه ممثله بالاخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية والتحالف العربي على الأخذ بعين الاعتبار لمطالبنا المتكرره لانقاذ مايمكن إنقاذه في هذا الأرخبيل الهادئ الجميل اهمها كما يلي :

* نجدد تأكيدنا على فخامة الاخ الرئيس على التعجيل باقالة المحافظ / رمزي محروس تجنبا لارتكابه مزيد من الاخطاء الكارثيه بحق سقطرى وأهلها .

* إنهاء حالة عدم الاستقرار والتوتر الأمني من خلال ازاحة النقاط العسكرية المليشاويه وإسناد الحماية الأمنية لرجال الشرطة والأمن العام .

* نطالب الجهات القانونية والقضائية بالقيام بمهامها وممارسة دورها والاحتكام اليها في تطبيق القانون وترسيخ العدالة الاجتماعية وصيانة وحماية الحقوق العامة والخاصة.

* تستنكر عمليات الاختطاف والتقطع أي كانت خارج القانون وايقافها كمانطالب بالافراج عن المختطفين فورا .

* ندين بشدة عملية اطلاق النار التي تعرض لها كلا من السلطان علي بن عيسى بن عفرار والاستاذ / ناظم مبارك بن قبلان رئيس قيادة الانتقالي في المحافظه كادت أن تودي بحياتهما في حادثتين منفصلتين بحديبوه لازالت آثارها بارزه بسيارتهما ..

* ندعو إلى نبذ المظاهر المسلحة واستخدام أساليب القوة والعنف واحلال السلام والتسامح .. والاتجاه نحو محاربة الوباء القاتل (كورونا) والتوعية بمخاطره والتفرغ لمواجهته والاستعداد لاستقبال الشهر الكريم بالدعاء والطاعات ..

نسال الله السلامة للجميع والله الهادي إلى سواء السبيل

ويأتي هذا الاجتماع بعد تصاعد الأوضاع في سقطرى وانقلاب لواء بكامل عتاده على الشرعية والرئيس هادي وانضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي يوم أمس.