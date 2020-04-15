شكرا لمتابعة خبر عن تحذير هام من خطر سيداهم صنعاء خلال الساعات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تطور خطير عقب انقلاب عسكري .. قبائل ومشائخ محافظة سقطرى يحددون موقفهم من شرعية هادي ويصدرون هذا البيان العاجل (وثيقة ونص البيان) شاهد بالفيديو : مدينة مأرب وهي تغرق بالسيول مثل العاصمة صنعاء وعدن تعميم هام وعاجل لكافة مستشفيات العاصمة الموقتة عدن عقب وفاة حالات مرضية الجيش الوطني : يحبط هجمات حوثية على عدة مواقع في نهم ومارب والجوف

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