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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : قناة اليمن الرسمية تعلن بياناً هاماً بشأن صرف مرتبات لهذة الجهة من موظفي الدولة شهرياً تفاصيل !

قرّرت وزارةُ المالية، في حكومة صنعاء، اليومَ الأربعاءَ، صرفَ مرتبات موظفي الدولة للعاملين والمتقاعدين، جاء ذلك في بيان لها اليوم على قناة اليمن الرسمية، جاء ذلك تماشيًا مع الظروف التي تمر بها البلاد بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19». جديد اب برس Advertisements واستعرض البيانُ تفاصيلَ من لقاء اللجنة الاقتصادية العليا مع التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية حول آخر مستجدات إجراءات استئناف صرف مرتبات موظفي الدولة “العاملين والمتقاعدين” في القطاع المدني. وقال وزير المالية خالد شرف الكحلاني إنه سيتم تقسيم مواعيد صرف مرتبات شهر مارس على 4 أيام في الفترة من يوم 20 أبريل وحتى يوم 24 أبريل على أن يبدأ صرف مرتبات العاملين من ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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