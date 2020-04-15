شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الأن الحوثيون على تخوم منفذ الوديعة بعد سيطرتهم الليلة على مناطق جديدة.. وهذه المسافة فقط تفصلهم عن مدينة مأرب تفاصيل وصور ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن الحوثيون على تخوم منفذ الوديعة بعد سيطرتهم الليلة على مناطق جديدة.. وهذه المسافة فقط تفصلهم عن مدينة مأرب تفاصيل وصور !

قالت مصادرُ محليةٌ في محافظة مأرب: إن قوات حكومة صنعاء خاضت معاركَ شرسة، فجر اليوم، ضد قوات التحالف في أطراف مدينة مأرب الشمالية والغربية، تمكنت خلالها من تطهير مناطق باتجاه الرويك والعلم الأسود والعلم الأبيض بالقرب من الخط الدولي الرابط بين منفذ الوديعة الحدودي ومحافظة مأرب. جديد اب برس Advertisements وأفادت المصادرُ بأن الحوثيين، تمكنت من التصدي لزحف كبير لقوات التحالف المدعوم بغطاء جوي كثيف، باتجاه تباب الراء والسحيل في أطراف جبهة صرواح. وأكدت المصادر بأن قوات صنعاء أصبحت على مقربة من مدينة مأرب بحوالي 10 كيلومتر/مربع. وكشفت المصادر بأن الاشتباكات تدورُ في الوقت الراهن بمنطقة الجفرة بمديرية الجدعان، حيث سقط العديدُ من مسلحي التحالف بين قتيل وجريح، أبرزهم مقتل ناصر سالم البخيتي الأجدعي وفيصل ناجي يحيى طوحل وعبدالعزيز محمد حمد شملان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الأن الحوثيون على تخوم منفذ الوديعة بعد سيطرتهم الليلة على مناطق جديدة.. وهذه المسافة فقط تفصلهم عن مدينة مأرب تفاصيل وصور ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.