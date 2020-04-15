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عدن - ياسمين التهامي - مؤسف وردنا الآن من مدينة مأرب وكارثة قد تحل على المحافظات المجاورة !

توفي طفلين وفقدت امرأة وطفلين آخرين جراء السيول التي تدفقت في مناطق كثيرة بمحافظة مارب.

وقال ناشطون إن السيول جرفت أسرة مكونة من امرأة و4 من أطفالها في مخيم السويدا غربي مدينة مارب

جديد اب برس

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وأضافوا أنه تم العثور على جثتي طفلين، فيما لاتزال الأم واثنين من أطفالها مفقودين.

وشهدت محافظة مارب عصر اليوم أمطار مصحوبة برياح غير مسبوقة، كما تدفقت سيول كبيرة في عدد من الوديان

وخلال اليومين الماضيين هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بـ”حبّات البَرَد” ورياح شديدة على العاصمة صنعاءما أدى إلى فقدان قرابة 3 أشخاص على الأقل.

وكان المركز الوطني للأرصاد في صنعاء قد توقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات ، محذراً من أنها قد تكون أكثر غزارة من اليومين الماضيين.

وقال المركز في نشرة تحذيرية الاربعاء ، إن المعطيات التنبؤية والرصدية، تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، حيث يتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات من البَرَد، وقد تكون أكثر غزارة من اليومين الماضيين.