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عدن - ياسمين التهامي - بألامس يتطاول على اسم العاصمة اليمنية واليوم على ابناء مأرب شاهد الرد المزلزل من ابناء اليمن الاحرار الذي قسم ضهر الاماراتي .. ضاحي خلفان !

في أول رد يمني مزلزل ، على تطاول الإماراتي نائب مدير شرطة دبي ضاحي خلفان على أبناء محافظة مأرب ، بوصفهم بأنهم لا يعقدون أي صداقات إلا لمآرب، قال السياسي اليمني كمال البعداني ، إن الملكة بلقيس قالت :"اني اسلمت مع سليمان لربٍ واحدٍ هو رب المشارق والمغارب". اي انها قالت بندية، إنها أسلمت معه ولم تقول بعده . جديد اب برس Advertisements وأضاف البعداني ردا على، خلفان :"في مأرب لن تجد ياضاحي لك فيها المآرب ولا للكاس شارب ولا لأبواب القمار ضارب . ولا معبدا للهندوس وإلهكم (بوذا) المحارب. وكان ضاحي خلفان كتب تغريدة له قال فيها :"أما ما في مأرب ..كله خارب...وسيظل كذلك لأنهم كفروا بنعم الله عليهم. وأهل مأرب لا يصادقون إلا لمآرب.. أي مصالح.. هكذا قالت العرب وأخبر التاريخ". وجاء تطاول خلفان على أبناء مأرب، نتيجة لرفضهم الخضوع للإمارات والتحول إلى أدوات لها لتنفيذ مؤامراتها على اليمن ووحدته واستقلاله وشرعيته الدستورية، كما فعلت مع عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك ومسلحيهما، ومع طارق محمد عبدالله صالح ومسلحيه.

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