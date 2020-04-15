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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يتعرضون لخسار فادحة بالشهداء والعتاد اليوم الاربعاء في جبهة .بتار. وجبهة الحرة شاهد التفاصيل !
اندلعت، مساء الیوم الأربعاء، اشتباكات واسعة، بین القوات المشتركة، وملیشیا
الحوثي، بمختلف أنواع الأسلحة، على جبھة بتار شرقي مدیریة الحشاء، محافظة
الضالع.
وذكرت مصادر میدانیة، للمركز الاعلامي لجبھة المحافظة، أن القوات المشتركة
تصدت لھجوم شنتھ الملیشیا من جھة حبیل یحیي، في جبھة الحرة وحبیل الحیدري.
وأشارت المصادر الى إن جمیع التشكیلات القتالیة بالقوات المشتركة شاركت في ردع
الاعتداء الحوثي، مؤكدة مشاركة سلاح الدبابات والمدفعیة.
و كانت تشكیلات القوات المشتركة في المحافظة، احبطت خلال الساعات الماضیة،
ھجوما واسعا للملیشیا كان یستھدف مواقعھا في جبھة العود شمالي مدیریة قعطبة.
واندلعت مواجھات بین الجانبین استخدمت فیھا مختلف أنواع الاسلحة، وتركزت في
باب غلق بالعود، إثر محاولة الملیشیا التقدم نحو مواقع المشتركة
جديد اب برس
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