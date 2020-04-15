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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو" شاهد منجزات الحجر الصحي في اليمن شباب اليمن !

قدم مجموعة من الفنانین الیمنیین میدلي لاغاني الموسیقار الیمني الكبیر العدني محمد

سعد عبدالله تم انتاجھا وتجمیعھا عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازیة التي اتخذتھا

الدول لمواجھة فیروس كورونا المستجد.

وشارك في العمل الفني المنشور تحت عنوان "فن یمني عن بعد" مجموعة من

العازفین والمطربات الیمنیات الشابات .

الفكرة التي قدمھا عبدالله ال سھل وانتجھا الشاب اكرم باعلوي شارك في غنائھا كل

من الفنانات الواعدات (رحاب القطابري ، نورھات خالد بن عبدات ، شیماء ابراھیم ،

ھاجر نعمان ، علا الناصري) .

ولاقى العمل الفني النسوي اعجاب الكثیر ویاتي ھذا العمل الفني بعد عمل فني

باصوات شبابیة . جديد اب برس Advertisements

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