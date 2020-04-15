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عدن - ياسمين التهامي - شاهد حقيقة علاقة "امير قطر" بالتنظيمات الإرهابية في اليمن تفاصيل بالعمليات المنفذة !

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن الدور التخريبي الذي تقوم به الجزيرة القطرية، في دعم الجماعات الإرهابية بالمنطقة، وذلك من أجل تنفيذ مخططات تميم بن حمد، في الكثير من الدول العربية، حيث كشف التقرير أن الجزيرة القطرية تلعب دورا تخريبيا في اليمن بدعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، من خلال استضافة قياداتهم.

جديد اب برس

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وأكد التقرير، أن القناة القطرية تستعين بضيوف من الجماعات الإرهابية وتخفي أماكن ظهورهم حتى لا يعرف أحد أنهم يظهرون من قطر، إضافة إلى توفير كافة الملاذات الآمنة لهم في الدوحة، من أجل تنفيذ مخططات تركيا وقطر التوسعية في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن الدوحة تستخدم تلك التنظيمات الإرهابية لترويج الأكاذيب المضللة ضد الدول العربية، ودول الرباعي، من أجل التأثير على أمن واستقرار تلك الدول من خلال التهديدات بتلك العناصر الإرهابية التي يتوفر لهم كافة وسائل الحماية في الدوحة.