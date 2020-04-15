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عدن - ياسمين التهامي - مطالب مقاومة البيضاء اثارت غضب السلطات الحوثية بصنعاء وهكذا تم الرد !

أثارت مطالب مقاومة البيضاء غضب المليشيا الحوثية بعد اشتراطها إطلاق سراح عدد من أبطال المقاومة وأربعة صحفيين محكوم عليهم بالإعدام من قبل المليشيا مقابل أقارب محافظ البيضاء المعين من الحوثيين بينهم نجله . جديد اب برس Advertisements ونقلت مصادر صحفية عن مصادر قبلية أن الحوثيين بدئوا من يوم أمس في مساعي لإتمام عملية تبادل أسرى بينهم نجل واقارب محافظ البيضاء المعين من الحوثيين بعد يوم فقط من أسرهم .

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