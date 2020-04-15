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عدن - ياسمين التهامي - بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية 631 مليار ريال خسائر منشآت وزارة الداخلية خلال خمسة أعوام شاهد !

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري اليوم الأربعاء، أن الدمار والأضرار التي لحقت منشآت وزارة الداخلية وبناها التحتية بسبب العدوان بلغت أكثر من 631 مليار ريال. جديد اب برس Advertisements وأضاف العجري أنه تم بحمد الله إعادة أكثر من 450 سيارة مسروقة خلال العام المنصرم2019م. ولفت إلى أن الجريمة انخفضت بعون الله خلال سنوات العدوان الخمس بشكل ملحوظ. وتابع متحدث وزارة الداخلية “انخفضت نسبة التفجيرات والاغتيالات خلال الخمس سنوات السابقة بما يعادل 98%”.

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