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عدن - ياسمين التهامي - عاجل اخر احداث الجيش من محافظة مأرب والبيضاء بيان هام للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة !

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، إن قوات الجيش واللجان الشعبية تصدت لمحاولات تقدم فاشلة لقوى العدوان بمحافظتي مأرب والبيضاء.

وأوضح المتحدث الرسمي في بيان مقتضب له اليوم، أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا بفضل الله من التصدي لزحفين واسعين باتجاه مديريتي مجزر وصرواح بمأرب وكبدوا العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.. مشيراً إلى أن الزحوف الفاشلة استمرت من منتصف الليل وحتى فجر اليوم.

جديد اب برس

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وأضاف العميد سريع أن قوى العدوان شنت زحفا أخر في قانية بالبيضاء, لافتا إلى أن الطيران الغاشم شن أكثر من 26 غارة جوية منها 18 غارة على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب، و 6 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وغاره على محافظة البيضاء، وغاره اخرى على مديرية باقم بصعدة.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية قد كسروا، أمس الثلاثاء، زحفا واسعا لقوى العدوان في مديرية صرواح بمأرب، وكبدو العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه ولم يحرز أي تقدم.