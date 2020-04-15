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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل غارة على صنعاء والتحليق ما زال مستمرا

صنعاء- شن طيران التحالف قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء غارة على محافظة صنعاء. جديد اب برس Advertisements وأفاد مصدر محلي أن طيران التحالف استهدف بغارة منطقة وادي ظهر بمديرية همدان شمال غرب العاصمة صنعاء, مؤكدا أن التحليق ما يزال مستمرا في أجواء المنطقة حتى لحظة كتابة الخبر.

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