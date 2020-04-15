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عدن - ياسمين التهامي - عاحل تفاصيل الانفجار الذي هز العاصمة صنعاء قبل قليل شاهد!

هز انفجار عنيف شمال غرب العاصمة صنعاء قبل قليل جراء نصب جماعة الحوثي منصة صواريخ في منطقة وادي ظهر شمال صنعاء. جديد اب برس Advertisements وحسب مصادر محلية ان انفجار عنيف هز شمال صنعاء يعتقد بان جماعة الحوثي اطلقت صاروخ باليستي من من وادي ظهر شمال صنعاء.

فيما قالت مصادر محلية ان الانفجار ناجم عن غارة جوية لطيران التحالف العربي استهدفت منصة اطلاق صواريخ باليستية في منطقة ظهر.

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