شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل مصرع اسرة بأكملها اثر سيول الأمطار التي أتجتاح مأرب وتسببت بكارثة في مخيم للنازحين وممتلكات المواطنين شاهد 7 صور ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل مصرع اسرة بأكملها اثر سيول الأمطار التي أتجتاح مأرب وتسببت بكارثة في مخيم للنازحين وممتلكات المواطنين شاهد 7 صور !

تسببت سيول الأمطار بكارثة إنسانية في مخيم للنازحين بمحافظة مأرب وأدت إلى مقتل أم وأطفالها الأربعة.

وقالت مصادر محلية وإعلامية تابعها محرر “عدن نيوز” إن خمسة أشخاص من أسرة واحدة قتلوا جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي ضربت محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.

جديد اب برس

Advertisements

وأضافت المصادر أن “أم وأطفالها الأربعة توفوا غرقاً جراء سيول الأمطار التي جرفت مخيم السويداء للنازحين”.

وأفادوا أنه تم العثور على جثتي طفلين فيما يجري البحث عن جثث الأم والطفلين الأخرين.. لافتين إلى أن السيول جرفت العشرات من خيام النازحين وتسببت أيضًا بأضرار كبيرة في مخيم الميل الواقع في ذات المحافظة.. مشيرين إلى وجود أشخاص مفقودين.

وبحسب المصادر فإن فرق الانقاذ شرعت في إجلاء المواطنين العالقين في المناطق التي غمرتها السيول.

ودعا ناشطون السلطات المحلية في المحافظة والمنظمات الدولية العاملة في المجالين الإنساني والصحّي إلى سرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة وتقديم المساعدات للنازحين، للتخفيف من معاناتهم.

يأتي ذلك بعد يومين من سيول عارمة في صنعاء أدت إلى جرف شخصين في مديرية السبعين وتسببت بانهيار وتضرر منازل وممتلكات المواطنين، بعد أن غمرت العشرات من الأحياء السكنية، والأسواق التجارية وجرفت عشرات المركبات.