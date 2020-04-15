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عدن - ياسمين التهامي - تسريب" صراعات بين قادات الشرعية في محافظة الجوف والسبب اعتمادات التحالف احدثت مشهد صادم لهذا القيادي!

وجه قائد “المنطقة العسكرية السادسة” الموالي للعدوان أمين الوائلي، اتهاما مباشرا للقيادي الميداني المرتزق“أمين العكيمي” بالخيانة وتسليم الجوف لانصار الله.

جديد اب برس

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وأكد مصدر محلي،لـ”كالة الصحافة اليمنية”عن احتدام الصراع بين الوائلي و العكيمي، بسبب تجاوزات الأخير العسكرية الرامية إلى تشتيت مسلحي المنطقة.

وأفاد المصدر أن الوائلي هدد بتقديم استقالته إذا لم يتم ايقاف تدخلات العكيمي العسكرية، في الصلاحيات الخاصة بعمل الوائلي في قيادة المنطقة.

وكشف المصدر عن تصاعد الخلاف والصراع بين الوائلي و العكيمي، بسبب الاستحواذ على الاعتماد المالي للواء 101 مشاة الذي وجه الوائلي بنقله إلى مواقع متقدمة، متهما العكيمي بالفشل، الذي أدى إلى سيطرة الجيش واللجان الشعبية على محافظة الجوف، ووصولهم إلى مشارف مدينة مارب.

وأوضح المصدر أن الصراعات امتدت واشتدت الانقسامات بين قيادات مليشيا الإصلاح”، ما بين مؤيدة للوائلي ومعارضة للقيادي العكيمي.

ولفت المصدر إلى أن الانقسامات وصلت إلى حد التهديدات المتبادلة، إثر فقدان بعضهم للعائدات المالية السعودية للمسلحين الوهمين في المنطقة.