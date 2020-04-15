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عدن - ياسمين التهامي - توجيهات عاجلة لنازحين مأرب جراء السيول في المحافظة !

وجه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، السلطة المحلية بمحافظة مأرب، بتشكيل لجنة إنقاذ وطوارئ لإنقاذ النازحين جراء السيول في المحافظة. جديد اب برس Advertisements وخاطب فتح المنظمات الأممية والدولية العاملة في المحافظة بإسناد جهود السلطة المحلية في المحافظة وايصال المواد الاغاثية الشاملة للمتضررين وتوفير مخيمات الإيواء ووسائل النقل الآمنة للمتضررين.

ووجه فتح السلطة المحلية برفع تقرير عاجل إلى الحكومة باعداد المتضررين والخسائر في الممتلكات الخاصة والعامة، لافتا إلى حرص الحكومة على عمل كافة الجهود في مساندة جهود السلطة المحلية في المجال.

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