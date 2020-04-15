شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي تلقى ضربات كثيرة..لكن ضربة هذه المرأة الجنوبية كانت قاضية وقصمت ظهر الرئيس هادي..لن تصدق ماذا فعلت هذه الجنوبية البطلة وهزت وجدان الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي تلقى ضربات كثيرة..لكن ضربة هذه المرأة الجنوبية كانت قاضية وقصمت ظهر الرئيس هادي..لن تصدق ماذا فعلت هذه الجنوبية البطلة وهزت وجدان الجميع

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي تلقى ضربات كثيرة..لكن ضربة هذه المرأة الجنوبية كانت قاضية وقصمت ظهر الرئيس هادي..لن تصدق ماذا فعلت هذه الجنوبية البطلة وهزت وجدان الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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