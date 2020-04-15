من جديد .. أميرة قطرية تُفجّر مفاجأة عن خطة تميم بن حمد الجديدة ضد محمد بن سلمان

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عدن - ياسمين التهامي - فجَّرت تغريدة لأميرة قطرية من الأسرة الحاكمة "آل ثاني"، مفاجأة عن ملامح الصراع الجديد بين أمير قطر تميم بن حمد، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، بعد تدهور المصالحة الخليجية



وحملت تغريدة الأميرة لؤلؤة بنت جاسم آل ثاني، تلميحات إلى تبني قطر حملة لإشعال الغضب في السعودية ضد محمد بن سلمان، وذلك في محاولة لإشعال ثورة بسبب ما تعتبره الدوحة غضب شعبي ضده.

وكتبت لؤلؤة بنت جاسم: "الآن وبعد أن أثبتت أفعال محمد بن سلمان خروجة عن الدين والملة من قتل واعتقال وتهجير للعباد دون وجة حق، أصبح الشعب السعودي مخير".





وأردفت الأميرة القطرية، أن الشعب السعودي مُخيّر "بين الصمت والرضا بالظلم لدرجة الخنوع أو نصرة الحق وتعزيز العدالة وحماية سيادة القانون، إن أرادوا بناء دولة المستقبل"، وفق وصفها.

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وأرفقت الأميرة لؤلؤة بنت جاسم، صورة تضم الصحفي السعودي المقتول في قنصلية بلاده بإسطنبول جمال خاشقجي، والحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، المقتول عبد العزيز الفغم، والمواطن المقتول عبدالرحيم الحويطي.

يأتي ذلك بعد الضجة التي حدثت إثر مقتل المواطن السعودي عبد الرحيم الحويطي على يد قوات الطوارئ السعودية التي هدمت منزله بالقصف، وذلك لإخراجه ضمن حملة التهجير لصالح مشروع نيوم.

الآن وبعد أن أثبتت أفعال #محمد_بن_سلمان خروجة عن الدين والملة من قتل واعتقال وتهجير للعباد دون وجة حق!أصبح الشعب السعودي مخير بين الصمت والرضا بالظلم لدرجة الخنوع أو نصرة الحق وتعزيز العدالة وحماية سيادة القانون،إن أرادوا بناء دولة المستقبل#استشهاد_عبدالرحيم_الحويط#قاتل pic.twitter.com/LlKMKR4JNh — لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) April 14, 2020

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