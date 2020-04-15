شكرا لبحثكم عن خبر الشرطة المصرية تحرز شقتين مملوكة للعيسي في القاهرة ... والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *الشرطة المصرية تحرّز شقتين تابعتين لرجل أعمال يمني بعد اكتشاف حالتي كورونا* *القاهرة - خاص:* Advertisements حرزت السلطات المصرية شقتين تابعتين لرجل أعمال يمني كبير في العاصمة المصرية القاهرة بعد اكتشاف إصابتي كورونا فيها. وذكرت مصادر في الجالية اليمنية بالقاهرة أن الشرطة المصرية حرزت شقتين تابعتين لرجل الأعمال اليمني أحمد صالح العيسي في منطقة نادي الصيد الراقية بحي المهندسين الشهير. وباشرت الشرطة بمنع الدخول إلى الشقتين أو الخروج منهما بعد أن وضعت المتواجدين داخلهما قيد الحجر الصحي بسبب مخالطتهم الحالتين المصابة. وبحسب المصادر فإن رجل الأعمال العيسي يستخدم هذه الشقتين كغرفة عمليات لأعماله التجارية واستقطاباته السياسية.

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