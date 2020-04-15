- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة ترصد 38 خرقاً حوثياً بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
رصدت القوات المشتركة 38 خرق ارتكبتها مليشيات الحوثي في الحديدة خلال الساعات الماضية ،وشملت الخروقات عمليات قصف واستهداف طالت الأحياء والقرى السكنية في مختلف مناطق المحافظة.
وقال مصدر في القوات المشتركة، إن عدد الخروقات الحوثية في القرى السكنية في الجبلية بلغ 19 خرق تنوعت بقصف بقذائف الهاون والآر بي جي والأسلحة الرشاشة.
وأفاد المصدر أن عدد الخروقات الحوثية على الأحياء السكنية في مدينة حيس بلغ 4 خروقات، بينما بلغ عدد الخروقات في التحيتا 8 تمثلت بقصف بسلاح م. ط 23 وعمليات قنص واستهداف للأحياء السكنية.
وأشار المصدر أن خروقات المليشيات في منطقتي الفازة بلغ 5 خروقات، وفي الدريهمي 2 خروقات بقذائف الهاون والقناصة.
هذا وكانت القوات المشتركة قد رصدت يوم أمس 45 خرق للمليشيات الحوثية، رغم إعلان التحالف وقف إطلاق النار الشامل لتوحيد الجهود لمواجهة جائحه فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة ترصد 38 خرقاً حوثياً بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.