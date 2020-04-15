القوات الحكومية تشن هجوما معاكسا وتحرر مواقع جديدة بالبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، اليوم الأربعاء، هجوما معاكسا، وتمكنت من تحرير مواقع جديدة بالبيضاء.



وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تمكنت من كسر هجوم المليشيات في جبهة قانيه- الوهبية ، وشنت هجوما معاكسا وحررت مواقع جديدة.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية خرق الهدنة التي اعلنها التحالف العربي والحكومة الشرعية، الخميس الماضي، استجابة لدعوة الأمم المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

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