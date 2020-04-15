شكرا لمتابعة خبر عن استعادة معسكر الخنجر من يد الحوثيين بعملية عسكرية واسعة في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المبعوث الاممي : يرد على وثيقة الحل الشامل التي قدمها الحوثيين مجلس الوزراء يمدد اغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية الى اشعار اخر .. تفاصيل جلسة اليوم الحوثيون : يعترفون بمصرع ابرز قياداتها الميدانية في البيضاء قوات الجيش الوطني : تشن هحوم عنيف وتنفذ عملية خاطفة تنتهي بالسيطرة على مواقع جديدة في البيضاء

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