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شاهد شجاعة وشهامة شباب اليمن تفاصيل !

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عدن - ياسمين التهامي - اظهر مقطع فيديو، بثه نشطاء، شابا يمنيا يحاول انقاذ طفل من الغرق في مجرى سيول بالعاصمة صنعاء.
وعلى الرغم من أن تيار مياه السيول كان شديدا إلا أن الشاب قفز إليه لينقذ الطفل الذي سقط فيه.

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وتمكن الشاب اليمني من إنقاذ الطفل دون أن يكترث للموت الذي كان يحوم حوله.

وتشهد العاصمة صنعاء منذ يومين أمطارا غزيرة تسببت بأضرار مختلفة في الممتلكات العامة والخاصة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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