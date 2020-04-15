شاهد شجاعة وشهامة شباب اليمن تفاصيل !

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عدن - ياسمين التهامي - اظهر مقطع فيديو، بثه نشطاء، شابا يمنيا يحاول انقاذ طفل من الغرق في مجرى سيول بالعاصمة صنعاء.

وعلى الرغم من أن تيار مياه السيول كان شديدا إلا أن الشاب قفز إليه لينقذ الطفل الذي سقط فيه.

جديد اب برس

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وتمكن الشاب اليمني من إنقاذ الطفل دون أن يكترث للموت الذي كان يحوم حوله.

وتشهد العاصمة صنعاء منذ يومين أمطارا غزيرة تسببت بأضرار مختلفة في الممتلكات العامة والخاصة .