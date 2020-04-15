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عدن - ياسمين التهامي - وزراة الصحة السعودية تزف خبرًا سارًا عن ازدياد ملحوظ في عدد حالات التعافي من فيروس كورونا تفاصيا !

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن ازدياد ملحوظ في عدد حالات التعافي من فيروس كورونا من مشيرة إلى ارتفاع الحالات التي تم شفاؤها إلى 8 حالات. وقالت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمرها الصحفي اليومي حول كورونا، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة بلغ 238 حالة إصابة؛ مشيرة إلى أن غالبية الإصابات قادمة من الخارج؛ بحسب "العربية". جديد اب برس Advertisements

ولفتت الوزارة إلى أن الاكتشاف المبكر لكورونا يسهل عملية العلاج بشكل كبير؛ داعية إلى ضرورة الالتزام بالعزل الصحي لـ14 يوما كاملة. وحثت الصحة السعودية المواطنين وجميع المقيمين على ضرورة غسل اليدين وتجنب المصافحة والبعد عن التجمعات. كما وجهت الوزارة المواطنين إلى ضرورة البقاء في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية.



وأضافت أن جميع علاجات كورونا لا تزال تحت البحث والتجريب؛ مشيرة إلى إجراء 14 ألف فحص مخبري لاكتشاف الإصابة بـ كورونا. وفي ختام البيان، أشادت وزارة الصحة السعودية بتنفيذ المواطنين بتعليماتها للوقاية من انتشار الفيروس القاتل.

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