شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل محافظة تعز تحت الاقامة الجبرية من قبل هذة العصابة المسلحة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاجل محافظة تعز تحت الاقامة الجبرية من قبل هذة العصابة المسلحة !
واصلت فصائل مسلحة في تعز "، اليوم الاربعاء، حصارها لمنزل المحافظ نبيل شمسان لليوم الثاني على التوالي.
جديد اب برس
وقالت مصادر محلية أن مجاميع مسلجة تواصل تطويق مقر سكن شمسان في المدينة والمجمع الحكومي منذ مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أنه لم يعرف بعد مطالب هذه المجاميع.
وكان محافظ تعز تعرض في وقت متأخر من المساء لإطلاق نار اجبرته على الانسحاب بسيارته المدرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل محافظة تعز تحت الاقامة الجبرية من قبل هذة العصابة المسلحة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.