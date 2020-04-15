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عدن - ياسمين التهامي - عاجل محافظة تعز تحت الاقامة الجبرية من قبل هذة العصابة المسلحة !

واصلت فصائل مسلحة في تعز "، اليوم الاربعاء، حصارها لمنزل المحافظ نبيل شمسان لليوم الثاني على التوالي.

جديد اب برس

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وقالت مصادر محلية أن مجاميع مسلجة تواصل تطويق مقر سكن شمسان في المدينة والمجمع الحكومي منذ مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أنه لم يعرف بعد مطالب هذه المجاميع.

وكان محافظ تعز تعرض في وقت متأخر من المساء لإطلاق نار اجبرته على الانسحاب بسيارته المدرعة.