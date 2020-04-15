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عدن - ياسمين التهامي - تعرض الصحفي والإعلامي الكبير محمد العرب للهجمات من قبل عصابة مجهولة شاهد !

غرد الصحفي والإعلامي الكبير محمد العرب عبر حسابه بتويتر قائلا جديد اب برس Advertisements ‏عشرة أيام من الهجمات المستمرة لتعطل حسابي وفعلا فقدت السيطرة عليه لولا الفزعة السعودية المعروفة التي اعادة لي إمكانية السيطرة عليه .. شاكر لكم الرسائل على الخاص وهي بالمئات ، عدنا الحمد لله وسنستمر في نقل مجريات ملحمة العرب الكبرى في اليمن السعيد العظيم ‎#نحن_هنا_اين_انتم

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