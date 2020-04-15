في جريمة هزت المحافظة... - الحوثيون يعدمون شيخًا قبليًا بطريقة بشعة بعد اختطافه في البيضاء

أعدمت مليشيات الحوثي الانقلابية، شيخًا قبليًا في محافظة البيضاء؛ بعد ساعات من اختطافه، في مديرية مكيراس الحدودية مع محافظة أبين، في جريمة بشعة هزت المحافظة.

مصادر محلية أكدت لـ"يمن شباب نت"، "أن مليشيات الحوثي اختطفت الشيخ عبدالله احمد عبدالله المرزوقي، أحد مشايخ ووجهاء قبيلة آل مرزوق، من أمام منزله أمس الاثنين، واقتادته إلى أحد مواقعها في منطقة طحيلة، بمديرية مكيراس.

وأشارت المصادر إلى أن "دوي انفجار سمع في المنطقة بعد ساعات من عملية اختطاف الزعيم القبلي، وعلى الفور هرع الأهالي إلى المكان ليتفاجئوا بالشيخ مرميًا على الارض، وهو مضرجاً بدمه؛ بعد أن تمت تصفيته من قبل المليشيات عبر تفجير عبوة ناسفة، مزقت جسده.

وأعادت الجريمة إلى أذهان أبناء محافظة البيضاء الجريمة التي ارتكبتها المليشيات الانقلابية في يوليو 2016 وإعدامها أربعة من مشايخ قبيلة ال عمر بمديرية ذي ناعم، بطريقة وحشية.

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وكانت عناصر من المليشيات الحوثية قد أقدمت في 31يوليو/تموز 2016 بدعوة كلا من الشيخ أحمد صالح العمري ونجله الشيخ صالح أحمد صالح العمري، والشيخ محمد احمد العمري، والشيخ صالح سالم بنه، من منازلهم في مديرية "ذي ناعم" بحجة التفاوض معهم حول تأمين الطريق العام.

وبعد ثلاثة أيام عثر أحد رعاة الغنم على جثامين المشائخ الأربعة في أحد مجاري السيل بأحد الوديان بمديرية الملاجم، بعد ان تم تصفيتهم وإعدامهم من قبل ميلشيات الحوثي الانقلابية من مسافة صفر بطريقة بشعة.

يذكر أن الشيخ المرزوقي من أوائل المقاومين للانقلاب الحوثي في جبهة حضه آل مرزوق بمديرية مكيراس، وله باع في إصلاح ذات البين والقضايا الاجتماعية وهو من الوجاهات والشخصيات الاجتماعية.

