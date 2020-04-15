شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع حجر الأساس لمشروع شبكة كهرباء مدينة الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 جرى اليوم بمحافظة المهرة وضع حجر الأساس لمشروع شبكة كهرباء مديرية الغيضة بتكلفة خمسة ملايين ريال سعودي بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements ويتكون المشروع من 13محول كهربائي وشبكة ضغط عالي ومنخفض لتحسين خدمة الكهرباء في مناطق حافة السادة وحي السوق وجزء من حافة كلشات بمدينة الغيضة. وعقب وضع حجر الأساس أشاد محافظ المهرة محمد ياسر، بجهود ودور البرنامج السعودي في تمويل المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة. في ذات السياق تفقد المحافظ، محطة التوليد ووصول المولدات الكهربائية الجديدة..مشددا على ضرورة الإسراع في تحسين شبكة الكهرباء بالمدينة ووضع الحلول والمعالجات الكفيلة باستقرار الخدمة وتجاوز مشكلة الانقطاعات.

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